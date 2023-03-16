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美國州长稱中國有個「2000年滅美計畫」 網民群嘲：美國都不到300歲

聯合報／ 記者陳言喬／即時報導
美國南達科他州州長克利斯蒂．諾姆（右）接受福克斯記者（左）的訪問。（網圖）
美國南達科他州州長克利斯蒂．諾姆（右）接受福克斯記者（左）的訪問。（網圖）

美國南達科他州州長、共和黨人克利斯蒂·諾姆（Kristi Noem）最近發表一條「神評論」─中國有一個2000年滅美計畫。（They have a 2000 year plan to destroy this country.），引發網友群嘲，這州長的歷史是從哪學的。

福克斯新聞台當地時間13日報導，諾姆受訪時聲稱中國收購土地為美國國家安全帶來威脅，必須加以阻止。她說，她是第一個禁止在州內使用Tik Tok的州長，她又稱必將阻止中國醞釀了2000年的「滅美計畫」。

她在談到關於中國收購美國農田一事時表示，這將為美國國家安全帶來威脅。她聲稱，中國有一個「2000年摧毀美國的計畫」，「中國下定決心這麼做，並且不擇手段，無所不用其極，這就是為什麼現在我們必須清醒過來，我們要阻止中國對美國人生活的滲透」。

諾姆強調，整個南達科他州都會站在阻撓「中國摧毀美國」的第一線，「我們州將成為美國下一代轟炸機的部署基地，我們絕不會允許中國購買在空軍基地附近的任何一塊土地。我們還與其他十幾州接觸，很高興看到其他人也開始意識到中國是如何監視美國人的」。

她說，「我在國會任職期間，看到中國收購肥料公司、化學公司和我們的加工系統，他們購買我們的食品供應以便控制我們。現在他們購買我們的土地是為了在美國的中心站穩腳跟，對我們的防禦系統進行監視」。

觀察者網稱，「中國有2000年滅美計畫」，此迷惑言論遭到一些美國網民的群嘲，這是「君恨我生遲，我恨君生早」的奇葩劇情！

網友紛紛留言稱：「這些人到底是怎麼當選的？美國從1776年獨立算起，到現在也就不到300年的歷史，除非你還想算上另外200年歐洲定居者對土著印第安人種族滅絕的那段歷史」。

「2000年前，那些印第安人一定把漢朝人惹毛了」；「我們羅馬人能參與到這個有2000年歷史的活動中嗎？」；「考古學家在西安市出土了一份2000年前的甲骨文，上面詳細描述了中國人計畫著如何摧毀美國！」

「這群領導人到底是真的蠢還是當我們蠢？」

美國 羅馬

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