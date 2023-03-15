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連漲五個月之後 美國蛋價終於跌了

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國的雞蛋價格下跌了。 路透
美國的雞蛋價格下跌了。 路透

苦等五個月之後，美國蛋價終於出現首次下跌。受到全球最嚴重的禽流感影響，民生必需品雞蛋的價格先前不斷上漲。不過，周二（14日）最新發布的物價數據顯示，美國上月蛋價下跌6.7%，加上柳橙、燻肉價格也回落，美國人的早餐花費如今可以稍微便宜一點了。

在蛋價首見下滑之前，美國因禽流感而撲殺幾千萬隻雞，曾導致蛋價飆到歷史最高。6.7%的跌幅是2020年以來最大。

根據美國勞工部周二公布的2月消費者物價指數（CPI），食物類仍然上漲0.4%，但比1月的0.5%漲幅稍有改善。食物價格依舊居高不下，主要是麵包、牛肉、火腿和馬鈴薯等食品的價格都漲，冷凍蔬菜的價格更是創下新高紀錄。

彭博資訊指出，助長美國食物價格上漲的另一個原因是，有些共和黨國會議員正在運作要減少聯邦經費參與美國食物補助計畫，以削減內政支出。

著重於經營早餐的連鎖餐廳業者First Watch餐飲集團預估，今年全年的商品通膨率將在4%到6%之間，比去年的18%大幅降低，原因是雞蛋讓First Watch的原物料成本減輕。去年雞蛋短缺，曾迫使公司必須改到現貨市場搶蛋，才能有足夠供給。

First Watch執行長Chris Tomasso周一接受訪問時說：「雞蛋是我們主要的蛋白質商品，正是消費者來店光顧的目的。」他表示，蛋農正在重新養殖蛋雞，只要不再爆出禽流感，雞群數量就會回復到足夠供應市場所需的水準。

美國 禽流感 雞蛋

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