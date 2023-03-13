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伊朗外長聲稱與美達成換囚協議！華府強烈否認：捏造事實

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
伊朗外交部長阿布杜拉希安12日向國營電視台表示「和美國達成交換囚犯協議」，不過此事遭到美國強烈否認。路透
伊朗外交部長阿布杜拉希安12日向國營電視台表示「和美國達成交換囚犯協議」，不過此事遭到美國強烈否認。路透

伊朗外交部長阿布杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）12日向國營電視台表示「和美國達成交換囚犯協議」，不過此事遭到美國強烈否認。

BBC報導，阿布杜拉希安表示已於近幾日達成協議，並稱「如果美國方面一切順利，我認為短期內換囚就會發生」，並補充說「伊朗已做好準備，美國正在進行最後的技術協調」。

不過白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）否認上述一說法，稱「伊朗官員毫不猶豫地捏造事實」，並表示這只會造成受影響家屬的困擾，不過柯比也提到「華盛頓當局仍致力於確保被關押在伊朗的美國人獲釋」，並提到包括伊朗美國雙重國籍商人納馬濟（Siamak Namazi）、伊朗裔美國商人沙吉（Emad Sharghi）和環保人士塔赫巴茲（Morad Tahbaz）。

納馬濟2016年因從事間諜活動和與美國政府合作而被判入獄10年，他上周在監獄接受美國CNN採訪時向美國總統拜登（Joe Biden）「做必要的事情來結束這場噩夢」。沙吉則是2018年在一家科技投資公司工作時被捕，至於塔赫巴茲是在2019年因從事間諜活動和破壞伊朗安全而被判處10年徒刑。

近年伊朗拘留多名美伊雙重公民和擁有美國永久居留權的伊朗人，其中大部分人的罪名是「從事間諜活動」。

美國 伊朗 間諜

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