快訊

HBL／去年新人王今年MVP 謝銘駿目標超越陳將双

抗通膨！勞保年金自5月起調漲 66萬退休勞工受惠

甜曬寶寶超音波＋孕肚照！41歲美女主播吳宇舒好孕降臨

2021年美國會暴動案 潘斯：歷史將追究川普責任

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國前副總統潘斯。路透
美國前副總統潘斯。路透

美國前總統川普的副手潘斯，11日晚間在華府舉行的年度「烤架俱樂部晚宴」（Gridiron Club Dinner）中，首度針對2021年1月6日發生的美國國會遭攻擊案點名川普，表示「歷史將追究川普的責任」，當日之事是個「恥辱」。這是潘斯至今對川普在該事件中扮演的角色最猛烈、最憤怒的評論。

該晚宴的傳統特色是政治人物開華府知名人士的玩笑，並對川普、總統拜登、副總統賀錦麗，以及佛羅里達州州長德桑提斯和美國前駐聯合國大使海里等幾名可望角逐2024年美國總統大選的共和黨人士，做些輕鬆愉快的品評。

潘斯開頭亦復如此，但話鋒隨即一轉，提到該事件是「我到現在未曾開過玩笑的一件事」，還形容2021年1月6日這天是「一個悲劇的日子」。

潘斯指責川普在國會暴動案的角色，還說川普「錯誤」主張潘斯2021年以副總統兼參議院議長身分主持美國國會聯席會議時，有權推翻認證2020年總統大選各州選舉人票結果。潘斯說，「我知道」歷史將對川普問責。

潘斯批評，川普那時的魯莽言論，「危及我家人與那天在國會的所有人」。

潘斯還斥責那些至今仍將當天闖入國會的群眾淡化為「遊客」的人。潘斯表示，遊客可不會在遊覽時傷害140名警員；遊客可不會打破門口，威脅聯邦眾院議長裴洛西和其他政府官員。

川普 潘斯 美國

延伸閱讀

「走進好萊塢」黃腔錄音禁呈堂？川普遭聯邦法官駁回

美國公布新型空軍一號塗裝！拜登否決川普紅白藍三色方案原因曝

經典賽／不藏了！川普2分打點擴大領先 荷蘭擊敗古巴開門紅

評／2024美國總統大選之爭…川普為復仇再選 牽動拜登連任

相關新聞

2021年美國會暴動案 潘斯：歷史將追究川普責任

美國前總統川普的副手潘斯，11日晚間在華府舉行的年度「烤架俱樂部晚宴」（Gridiron Club Dinner）中，首...

「房東不得拒絕有前科租客」 紐約州參議員提案惹眾怒

紐約州民主黨極左派州參議員薩拉查(Julia Salazar)近日提案，要求全州房東不可拒絕包括殺人犯在內有犯罪紀錄的租...

美墨邊境偷渡客速釋措施 聯邦法官叫停

佛羅里達州北區聯邦法院法官韋瑟雷爾(T. Kent Wetherell)日前裁定，拜登政府必須停止在美墨邊境讓遭查緝非法...

遭綁架？德州3女墨西哥失蹤 官方發布旅遊警告

聯邦調查局(FBI)已證實，德州三位婦女上個月出境到墨西哥販賣衣服，至今失蹤兩個多星期；根據統計，有超過550名美國公民...

如何不被壓力擊垮 學美軍海豹部隊4招戰勝恐懼

我們或許都曾有在大場面膽怯失常的經驗，這與大腦中的一個強大保護機制有關，在高度壓力的環境下，會迫使自己未經思考、下意識採取行動。這個複雜機制經過數百萬年演化而來，使我們免於掠食者的威脅，但它也存在缺陷。如何不被壓力擊垮，確保關鍵時刻不失手，美軍海豹部隊有四個簡單步驟教你如何戰勝恐懼。

加州再遇新風暴釀2死 大雨沖刷河岸潰堤

美國加州再度遭到強烈風暴襲擊，造成至少兩人喪生並迫使數千人撤離家園，也導致濱海的蒙特瑞郡（MontereyCounty）...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦