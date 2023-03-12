2021年美國會暴動案 潘斯：歷史將追究川普責任

美國前總統川普的副手潘斯，11日晚間在華府舉行的年度「烤架俱樂部晚宴」（Gridiron Club Dinner）中，首度針對2021年1月6日發生的美國國會遭攻擊案點名川普，表示「歷史將追究川普的責任」，當日之事是個「恥辱」。這是潘斯至今對川普在該事件中扮演的角色最猛烈、最憤怒的評論。

該晚宴的傳統特色是政治人物開華府知名人士的玩笑，並對川普、總統拜登、副總統賀錦麗，以及佛羅里達州州長德桑提斯和美國前駐聯合國大使海里等幾名可望角逐2024年美國總統大選的共和黨人士，做些輕鬆愉快的品評。

潘斯開頭亦復如此，但話鋒隨即一轉，提到該事件是「我到現在未曾開過玩笑的一件事」，還形容2021年1月6日這天是「一個悲劇的日子」。

潘斯指責川普在國會暴動案的角色，還說川普「錯誤」主張潘斯2021年以副總統兼參議院議長身分主持美國國會聯席會議時，有權推翻認證2020年總統大選各州選舉人票結果。潘斯說，「我知道」歷史將對川普問責。

潘斯批評，川普那時的魯莽言論，「危及我家人與那天在國會的所有人」。

潘斯還斥責那些至今仍將當天闖入國會的群眾淡化為「遊客」的人。潘斯表示，遊客可不會在遊覽時傷害140名警員；遊客可不會打破門口，威脅聯邦眾院議長裴洛西和其他政府官員。