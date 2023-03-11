白宮旁行政大樓驚傳火警 大批職員收電郵要求「緊急撤離」

美國特勤局表示，白宮西側旁的一棟行政辦公大樓10日傳出火警，當局緊急疏散大樓內的工作人員，所幸沒有傳出傷亡消息。

美聯社報導，華盛頓特區緊急醫療救護單位（D.C. Fire and Emergency Medical Services）發推文指出，起火地點位於白宮西側的艾森豪威爾行政辦公室（Eisenhower Executive Office Building），其地下室一台冷卻馬達故障，引發火災。

該棟大樓興建於1871至1888年間，位置在總統拜登辦公室隔壁，許多白宮員工的辦公室都在這裡。員工10日上午收到要求緊急疏散的電郵。

紐約時報報導，該棟大樓2007年也曾發生火警，導致時任副總統錢尼（Dick Cheney）所使用的部分房間毀損。當時緊急疏散約1000名職員，其中一名海軍陸戰隊員從5樓跳窗逃生時，被玻璃碎片割傷。