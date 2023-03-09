五角大樓：俄向中國供高濃度鈾令人擔憂

（德國之聲中文網）在美國眾議院軍事委員會戰略力量小組（Subcommittee on Strategic Forces）周三（3月8日）的一次聽證會上，一位國防部官員在匯報中表示，多種公開資料顯示，俄羅斯國有的核能公司Rosatom向中國提供用於快速增殖反應堆的高濃度鈾。其目的應為生產武器級的鈈。

對此，國防部負責空間政策的部長助理普蘭卜（John Plumb）表示，“俄羅斯和中國在此方面的合作非常令人不安。”

“有一點事實是無法回避的：增殖反應堆就是用來生產鈈的，而鈈是用於制造武器的。”他說，這一點讓國防部感到擔憂，“這與我們對中國擴大其核力量的擔憂是一致的。因為要制造更多核武器就需要更多鈈。”

自去年俄羅斯入侵烏克蘭、因此受到西方國家的孤立以來，莫斯科試圖拉近與北京的關系，並謀求獲得武器支援。

上周在印度舉行的20國集團外長會議上，俄羅斯外長拉夫羅夫明確表示，俄羅斯有意全面擴大與中國的合作。中國迄今一直未對俄羅斯的侵略戰爭做出譴責，而美國則警告中國不要向俄羅斯提供武器。

“同時面對兩個核大國”

“中國正在迅速擴大其核力量並使之多樣化，另外，俄羅斯和中國將太空視為一個作戰領域。”普蘭卜指出，俄羅斯和中國都聚焦於發展核武器、太空戰和遠程打擊，以對抗美國及其盟友。普蘭卜說，中國還擁有越來越多的尖端遠程打擊系統，使美國部隊面臨的風險擴展到越來越遠的地方。

不久前，俄羅斯宣布暫停執行與美國之間的《新削減戰略武器條約》（New START）。這一條約原是兩國間僅存的核裁軍協議，將雙方的核武庫規模限制在800個運載系統和1550枚作戰彈頭。協議還規定，華盛頓和莫斯科可以交換有關其戰略核武庫的信息，並每年進行最多 18 次現場勘訪。

美國戰略司令部司令、空軍上將安東尼·J·科頓(General Anthony J. Cotton)在聽證會中也提到，現在是美國在歷史上，第一次要面對兩個主要核大國-中國及俄羅斯。科頓說，它們有能力利用核脅迫作為實現其國家目標的方式。除了俄羅斯日益嚴重的核威攝，中國也不斷發展類似威攝的能力，並且不受任何核武器控制條約的限制。

（德新社、VOA、defense.gov）

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