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征戰FRC機器人競賽 台灣石虎隊灣區一展身手

中央社／ 舊金山8日專電

全球最大的FRC機器人競賽區域賽近日開跑，台灣「石虎隊」將在加州與約40隊一較高下，隊員之前與時間賽跑，曾為解決各項機器人難題而睡在實驗室也樂此不疲。

風塵僕僕抵達舊金山再搭車前往東南方的弗瑞斯諾（Fresno），由21位台灣小將組成的「石虎隊」（Cyphersis）帶著他們重40多公斤的心血結晶來到加州，出戰以全球高中職學生為對象的FRC（FIRSTRobotics Competition）機器人競賽。

「到飯店後要再組裝起來！」馬禮遜美國學校的女學生馬樂還沒調好時差卻心心念念為了搭上飛機而被拆解的機器人。

根據大會公布的挑戰項目，團隊除了必須成功讓機器人夾三角錐，還要嘗試「走翹翹板達成完美平衡」的高難度動作。與馬樂一同接受中央社訪問的女隊友、來自康橋國際學校的林柏均笑著說，總會有些小失誤，但以前沒碰過工業化的東西，看男同學們組裝測試機器人覺得「很酷很新鮮」。

石虎隊集結台灣各中學好手混編而成，又分程式、機械、電路、媒體共4個小組，馬樂和林柏均是團隊唯二女成員，主要負責拍照記錄和社群經營，次要任務是當啦啦隊「鞭策男同學」，適時協助動手與機器人纏鬥。

芳和實驗中學的楊兆傑分享從0到1的甘苦表示，今年1月設計與組裝各花了約三週時間，團隊先把底盤做出來給程式組測試，再一點一點完工，部分學長還曾為解決問題挑燈夜戰，「工作到太晚就直接睡在實驗室」。

從去年暑假學習機器人知識開始，學生們就為這趟旅程卯足全力，率隊的台灣科技大學助理教授宋德震表示，這群學生是第一次出賽，好奇心和企圖心都很強，儘管1月正式開始組裝後遇上過年，團隊仍「與時間賽跑」完成任務，並撰寫程式嘗試讓機器人在翹翹板上「站穩腳步」。

馬樂回憶測試過程說「機器人經常衝不上去或是衝過了頭」，失敗了非常多次，不過一路走來團隊默契漸佳、合作能力進步很多，是很有趣的經驗。

FRC機器人競賽由美國非營利組織FIRST（ForInspiration and Recognition of Science and Technology）於1989年創辦，是針對全球高中職學生舉辦的工業等級機器人大賽，為全球難度與等級最高的機器人競賽之一。這次台灣共有約20支隊伍會在全球各地參加區域賽，目標是闖進4月在德州休士頓舉辦的決賽。

「石虎隊」將於9日到12日在加州與約40支其他國家隊伍一較高下，團隊期盼能拿下最佳新秀、並有機會晉級決賽。

團隊 石虎

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