金融時報：蔡英文赴美會眾院議長 目的在避免激怒大陸

英國金融時報報導，蔡英文總統說服美國眾議院議長麥卡錫在加州會面，而非台北，目的在避免引發中國大陸急進的軍事反應。

金融時報引述多位知情人士報導，基於台灣的安全問題，蔡英文和麥卡錫已同意在美國會面。麥卡錫去年夏天曾表示，如果他當選眾院議長，希望訪問台灣。

麥卡錫是否訪台一事在華府已發多方揣測。支持者認為，美國最高層級的國會議員應該在大陸不斷挑釁之際展現對台灣的支持，而反對者則認為高調訪問會激怒中國，對台灣毫無幫助。

據報導，台灣一位官員表示，蔡英文政府已向麥卡錫提供「一些有關中共最近動向的情報以及其中構成的威脅」。這位官員透露，中國大陸「情勢不妙」。

麥卡錫前任、民主黨籍眾院議長裴洛西去年8月訪台後，解放軍進行大規模軍演，還首次發射飛越台灣的導彈。

這位台灣官員透露，「北京可能會有更不理性的決策」，「如果我們能夠一起控制這種情況，帶給所有人的諸多風險就能夠得到較佳控制。」

蔡英文將於4月初訪問瓜地馬拉和貝里斯，並將訪問加州和紐約。

另一位台灣官員透露，麥卡錫已認同，台灣對北京反應的顧慮是「合理的」，蔡英文幕僚便提議「何不趁著（在美國）過境的機會見上一面？」