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她以為刮刮樂沒中就丟掉 竟讓3千萬頭獎在垃圾袋中過了一夜

聯合新聞網／ 綜合報導
美國一名女子買了刮刮樂，以為沒中獎就丟掉，原來中獎頭獎100萬美元，差一點就和財神爺擦身過。示意圖／ingimage
美國一名女子買了刮刮樂，以為沒中獎就丟掉，原來中獎頭獎100萬美元，差一點就和財神爺擦身過。示意圖／ingimage

彩券、刮刮樂對獎真的要看仔細啊！美國一名女子買了刮刮彩券，刮完只大略看了一眼，以為沒中獎就丟到垃圾桶裡，隔天撿起來再看一眼，才驚覺原來中了100萬美元頭獎（約新台幣3062萬元），險些和財神爺擦身而過。

根據媒體《UPI》報導，美國密西根州克林頓縣一名30歲女子，在超買了兩張Sizzling Hot 7 的刮刮彩券，上車後馬上刮開，當下以為沒有中獎，就隨手丟進一個裝有垃圾的袋中。第二天一早，看到垃圾袋中的彩券，心想再確認有沒中獎後再丟掉。沒想到，才發現自己竟然中了頭獎100萬元。

女子表示，每個月新的刮刮樂彩券上市後，都會買幾張來玩，沒想到這次真的中了頭獎，當下開心到心臟狂跳到感覺要暈倒，趕緊打電話給媽媽和丈夫，告知他們這個好消息。她表示，很慶幸在丟垃圾前決定撿起來再看一眼，否則，差一點就要跟財神爺說拜拜了。

刮刮樂

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