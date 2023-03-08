美兩黨參議員提案封殺TikTok！白宮表態：歡迎且支持

白宮支持一項由2黨參議員小組提出、旨在賦予總統拜登（Joe Biden）禁止TikTok的權力，而白宮的表態可能會加快此案通過並打破如何解決這款廣受歡迎的中國應用程式造成隱私問題的僵局。

彭博報導，這項7日提出的法案將使總統有權強制出售對美國用戶構成國家安全威脅的外國技術、應用程式、軟體或電子商務平台，雖然並未點名在美國擁有約 1億用戶的TikTok，但外界普遍認為它是美國政府明確的目標。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在聲明中表示「我們期待繼續與民主黨和共和黨就這項法案進行合作，並敦促國會迅速採取行動，將其提交至總統辦公桌」，這也是拜登政府首次就處理TikTok的立法表態，白宮稱該應用程式構成國家安全風險。

身為該法案共同提案人之一的民主黨籍維吉尼亞州聯邦參議員華納（Mark Warner）7日表示「這些風險不會消失，不幸的是，迄今為止我們的工具有限，我們將創建一套新的管理方法」。

為應對此情況，TikTok提出了一項名為「德州項目」（Project Texas）的安全計劃，承諾將該公司在美國的事務與中國的影響隔離開。