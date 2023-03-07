美西大雪釀災 專家：極端氣候不罕見

大雪來得太突然極端氣候釀成災！美國西岸加州一帶上週迎來罕見大雪，包括加州山區與優勝美地等熱門景點都白茫茫一片，造成對外交通中斷，當局已緊急設置救災中心。專家指出，氣候暖化加劇類似的極端氣候發生頻率將會持續增加。

加州大雪中斷交通

據《衛報》報導，稍早加州山區降雪量已超出往年12公尺，導致部分地區對外交通道路中斷，加州州長紐森宣布13郡進入緊急狀態。鄰近奧勒岡最大城市波特蘭降雪量來到30公分，是史上第二高，往南的亞利桑那鳳凰城同樣也是雪白一片。美國國家海洋暨大氣總署前科學家萊恩指出，「此狂降雪堪稱百年一見。」

這場罕見大雪不僅讓加州部分地區出現停電，優勝美地國家公園也因為降雪量打破54年來紀錄而暫時關閉，加上高山積雪已出現雪崩，內華達山脈官員呼籲遊客待在室內不要出門。

全球暖化 低海拔降雪

美國國家氣象局氣象學家比安卡表示，「由於太平洋上空持續阻塞，加上從北極向南移動的冷空氣為西岸大面積降雪製造條件，造成南加州較低海拔區域也開始降雪，這是相當罕見的。」

波特蘭上週異常降雪28公分高，是當地有史以來第二高紀錄。比安卡指出，全球暖化趨勢下，此類型的極端氣候將會不斷發生。

大雪紓解了加州乾旱

雖然大雪讓加州民眾生活癱瘓，但也讓當地持續3個月的乾旱獲得緩解。根據美國乾旱監測網指出，加州一半範圍已脫離原本乾旱狀態。

據《美聯社》報導，由於北加州預期會繼續降雪，太浩湖地區至少3處滑雪場已經預警性封閉，美國國家氣象局指出，週一已針對山區發布冬季風暴警告，整個星期都可能出現陣雪。

另外，加州大學柏克萊分校實驗室上週日早上也預測24小時內降雪量會超過77公分，預計週一降雪量還會來到122公分，未來1週還會出現更多降雪。位於洛杉磯東部的聖貝納迪諾山脈，相關單位正持續清理道路及分發食物、水和毯子，紅十字會則已在一所高中開設避難所救助受困的民眾。

【更多精采內容，詳見 】