美參議員 喊禁外國科技產品

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國兩名聯邦參議員計劃最快7日提案，允許政府有系統地「禁止或阻止」諸如中國大陸短影音平台TikTok等外國科技產品。

參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）在「福斯周日新聞」中指出，這是一項「廣泛的兩黨法案」，將由南卡羅來納州的共和黨議員熊恩（John Thune）共同發起。該法案將賦予美國政府有權力在必要時禁止外國技術。當被問及這是否涉及TikTok，華納證實TikTok會是這項法案檢討的「可能對象之一」。

這位民主黨籍議員指出，美國每天有1億人使用TikTok高達90分鐘。這些科技產品取得美國人的數據，但不保證這些數據安全無虞。更讓他擔心的是，這可能成為一種宣傳工具。

用戶資料最終恐將落入中國大陸政府手中而引發疑慮，這使得TikTok面臨與日俱增壓力。

眾議院外交事務委員會1日已表決通過，授予總統拜登禁止TikTok的權力，這將是美國對任何社群媒體所作最巨大限制。

白宮已給政府機構30天期限，確保聯邦裝置和系統中沒有任何TikTok。美國逾30個州、加拿大和歐盟政策機構也已經禁止在公務裝置中下載TikTok。

華納並提醒，大陸對美國的威脅超過前蘇聯，過去曾經認為，讓大陸融入全球經濟將使該國更加自由的假設，根本是錯誤的。

他說，計劃提出的法案內容將提到，「就進入美國的外國科技而言，我們必須擁有確保必要時可加以禁止或阻止的系統性作法」。

美國 TikTok 議員

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