即使官司纏身 川普：被起訴2024照樣選到底

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國前總統川普。路透
美國前總統川普。路透

美國前總統川普4日在「保守政治行動會議」（CPAC）年會中對記者表明，即使在2024年下屆美國總統大選前因案被起訴，他照樣會「選到底」，將繼續他第3度參選總統的競選活動。

針對自己目前官司纏身，川普在CPAC年會發表演說前說，「這還用說，我不會考慮一走了之」，「我們開始了什麼、就會完成什麼」，「我們會完成這個任務。我們會目睹這場戰役一直到最後的勝利」。

檢方正調查川普在2020年大選後做過哪些行為企圖推翻選舉結果，以及他對總統任內機密文件的處理。

根據CPAC公布的年度非正式模擬民調，受訪的今年CPAC與會者中，62%認為川普是共和黨2024總統候選人的首選，另有高達95%認同川普在總統任內的表現。

川普 美國

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