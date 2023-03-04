共和黨保守派年會 川普舊臣批前老闆但怕丟票只敢暗諷

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聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國前駐聯合國大使海理是目前檯面上唯一正式宣布挑戰川普的共和黨知名人物。她3日也在共和黨保守派年會「保守派政治行動會議」發表演說。美聯社
美國前駐聯合國大使海理是目前檯面上唯一正式宣布挑戰川普的共和黨知名人物。她3日也在共和黨保守派年會「保守派政治行動會議」發表演說。美聯社

川普政府的國務卿龐培歐和駐聯合國大使海理都有意代表共和黨問鼎2024年大選，他們3日在共和黨保守派年會「保守派政治行動會議」（CPAC）暗諷前總統川普，批評「名人領袖」不接地氣，並指出共和黨一直在輸掉本可獲勝的選舉，敦促政黨在2024年大選前修正路線。

不過，龐培歐和海理不願指名道姓，凸顯潛在和已宣布參選大選的挑戰者所面臨風險，擔心失去川普鐵粉支持。海理是目前檯面上唯一正式宣布挑戰川普的共和黨知名人物。

龐培歐和海理談話是一個縮影，顯示川普宣布參選大選，及對手試圖巧妙扭轉川普在黨內主導的態勢，並設法在令人不快且對手眾多的初選中脫穎而出。

龐培歐在CPAC的下午演說表示：「我們不能變成左派，追隨擁有自己意識形態品牌政治的名人領袖，那樣的人自尊心脆弱且拒絕承認現實。」

海理上月開始競選活動，也主打類似主題，指出共和黨過去八次選舉有七次輸掉。她說：「我們的目標正確，但未能取得大多數美國人信任。現在這種狀況結束了。如果您厭倦落敗，請相信新一代。如果您想贏，請和我站在同一陣線。」

儘管海理整場演說獲得禮貌性的掌聲，但在她走進會場時仍有多名與會者反覆高喊「川普、川普」。

海理和龐培歐是少數參加今年CPAC的重量級人物，佛州州長德桑提斯、前副總統潘斯和聯邦參議員史考特都沒有出席。

美國前國務卿龐培歐3日在共和黨保守派年會「保守派政治行動會議」發表演說。歐新社
美國前國務卿龐培歐3日在共和黨保守派年會「保守派政治行動會議」發表演說。歐新社

川普 龐培歐 共和黨 美國

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