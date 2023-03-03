合作夥伴奪路出逃 加密友好銀行Silvergate危機惡化

加密貨幣銀行資本公司Silvergate Capital周三對資本不足示警後，危機周四進一步惡化，股價暴跌到創紀錄低點，關鍵合作夥伴紛紛切斷與它的業務關係。

Silvergate周三有關虧損可能導致資本不足、正評估繼續經營能力的公告，拉響了警報，投資人和商業合作夥伴奪路而逃，Silvergate股價收盤重挫58%。

Coinbase Global、Galaxy Digital Holdings、Paxos Trust和其他加密貨幣公司決定停止接受或發起透過Silvergate的支付。這威脅到Silvergate的主要存款來源，也令加密貨幣參與者用來相互轉帳的平台岌岌可危。

Coinbase在推特上表示：「鑒於最近的事態發展並出於謹慎，Coinbase不再接受或發起對Silvergate或來自Silvergate的付款。Coinbase將通過我們的其他銀行合作夥伴，進行法人客戶的現金交易。」

Silvergate周三說，無法按時向證券交易委員會提交年度報告。這促使至少三位分析師下調該股評級。Canaccord Genuity Group下調評級至持有，摩根大通調降至減持，Compass Point

Research＆Trading降為中性。摩根士丹利分析師MananGosalia之前對Silvergate的評級已經等同於賣出，現在完全取消了目標價，理由是該公司存在「高度不確定性」。

哥倫比亞商學院兼職教授J. Austin Campbell說：「消息傳出後，人們真的很害怕，不能說這種害怕沒有道理。如果你回顧2008年，當交易對手開始錯過提交監管報告或錯過向SEC提交截止日期，這是一個非常糟糕的䚶號。」

經營加密貨幣業獨立諮詢機構的Campbell表示，已有包括交易公司、資產管理公司和加密貨幣項目在內不少於5個加密貨幣參與者與其接觸，希望獲得應把銀行帳戶轉到哪裡去的建議。

Silvergate發言人表示，公司正努力儘快提交10-K報告，目前沒有進一步的評論。

持有聯邦保險存款和逾110億美元資產的Silvergate搖搖欲墜，將令美國國會議員和監管機構關於銀行是否有能力管理數字資產所帶來風險的爭論變得更加激烈。

哥倫比亞大學Richman商業、法律和公共政策中心的資深研究員Todd Baker說：「如果這家銀行倒閉，將成為為什麼銀行在與加密貨幣公司打交道時應該極度保守的一個案例。」即使這種情況不會發生，Silvergate的困境也會讓監管機構更加謹慎。