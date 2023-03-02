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SpaceX載人任務順利升空 航向國際太空站

中央社／ 卡納維爾角2日綜合外電報導
美國太空探索科技公司獵鷹9號火箭今天順利發射升空。 法新社
美國太空探索科技公司獵鷹9號火箭今天順利發射升空。 法新社

美國太空探索科技公司獵鷹9號火箭今天順利發射升空，運送2名美國國家航空暨太空總署太空人、一名俄羅斯太空人，以及另一名阿拉伯聯合大公國太空人，前往國際太空站。

法新社報導，網路直播顯示，太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號火箭（Falcon 9）搭載「乘龍」（Crew Dragon）太空船Crew-6任務團隊在格林威治時間今天05時34分從佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空。

獵鷹9號火箭2月27日升空前2分鐘臨時喊卡，因為提供助燃劑以啟動火箭發動機的過濾器堵塞。

國家航空暨太空總署（NASA）今天發推文宣布火箭發射「點亮天空，組員航向地球軌道」。

這艘乘龍載人太空船稱為「奮進號」（Endeavour），在歷經24小時的航行後，預定格林威治時間3日06時17分停靠在國際太空站（InternationalSpace Station）。

這次出任務的4名太空人，分別是NASA的波溫（Stephen Bowen）和霍博格（Warren Hoburg）、俄羅斯太空人費德耶夫（Andrey Fedyaev），以及第二位來自阿拉伯聯合大公國的太空人尼雅迪（Sultan al-Neyadi）。他們將在國際太空站待6個月。

這次出勤的4名太空人將進行數十項實驗，其中包括在微重力狀態下，特殊物質如何燃燒，並研究太空對心臟、大腦和軟骨功能的影響。

這批是SpaceX火箭第6次運送到國際太空站的太空人。奮進號太空船之前已進行3趟太空行程。NASA付錢委託SpaceX大約每6個月載運太空人至國際太空站。

太空人 火箭 NASA

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