美憂中侵台「時間不在我們這邊」

美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」二月廿八日舉行首場聽證會，議員和證人分別談到中共對美國各方面的挑戰，包括盜竊智慧財產權以發展自身實力，以及投資軍力準備侵略台灣。

主席蓋拉格開場時說，戰略競爭是現代的生存之戰，是對於自由與願景的追求，國會雖然分裂，但必須在這個問題上團結起來，必須懷抱急迫感採取行動。

曾任白宮副國安顧問的博明表示，北京視美國為主要對手。（法新社）

民主黨首席議員克利什納穆希提到中共對維吾爾族實施種族滅絕、威脅台灣等鄰國，徹底破壞美國經濟與貿易，意在「東升西降」，在未來的戰略領域取代美國和其他競爭對手。

前國安顧問麥馬斯特做證時，先後有兩名抗議者從聽眾席站起，高舉「中國不是我們的敵人」、「停止仇恨亞裔」等標語，對委員會針對中國大陸表示不滿，被請離場；美國製造業聯盟（ＡＡＭ）主席保羅說，美國容許言論自由，因此他們可以表達意見，大陸沒這種空間，還會壓制這些聲音。

前副國安顧問博明表示，「北京視美國為主要對手」，冷戰結束蘇聯解體後，美國就是北京的意識形態和軍事威脅；白紙運動凸顯中共害怕中國人民，北京害怕示威，害怕民主與自由力量。

麥馬斯特表示，許多國際社會領導人不了解中共意圖，太過一廂情願與自欺欺人，將資本與技術轉移至中國大陸，結果反讓自身的競爭優勢受害。

保羅以美中貿易逆差為例，他說，廿年來，美國對大陸的投資成長超過十倍（二○二一年為一一一九億美元），但中共偷走智慧財產權、駭入隱私訊息，讓美國數千家已倒閉的企業損失六千億美元。美中貿易逆差在二○一八年擴大到四千一百八十億美元，同時有三百七十萬個美國工作機會消失。

他說，美國業界和公共政策都需要重新思考供應鏈的健全，在藥物、關鍵礦物、微電子等領域缺漏補實，美國需要激烈競爭，更需要保護美國勞工的新戰略。

針對台灣安全，麥馬斯特表示，「硬實力」很重要，提供台灣更多的、與台灣軍隊整合的軍事能力，達成拒止嚇阻，讓解放軍相信無法透過動武達到目標。

蓋拉格會後談及台海情勢指出，他憂心中國入侵台灣或企圖尋求統一台灣風險正在增加，「時間不站在我們這邊」，若能共同努力武裝台灣，共同努力在整個印太區域部署更明智的武力態勢，並制定連貫的經濟戰略，減少依賴中共，就能防止這類衝突發生。