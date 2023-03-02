拜登提名首位華裔部長

美國總統拜登二月廿八日提名現任勞工部副部長蘇維思（Julie Su）出任勞工部長，若獲參院同意，她將成為拜登政府首位亞裔也是首位華裔內閣首長。

現任勞工部長華爾希計畫三月卸任，轉而領導國家冰球聯盟球員協會，蘇維思將扶正的傳聞已久。

拜登讚許蘇維思是一個經得起考驗並且經驗豐富的領袖，她將會繼續建造更強勁、更堅韌、更具包容性的經濟，為民眾提供公平的工作報酬以及平等的出人頭地機會。

拜登期待與蘇維思持續合作，建造一個為勞工服務的經濟體；拜登期望參院能盡快通過這一提名案，讓「我們為勞工完成任務」；參院通過提名案之前，蘇維思將擔任代理勞工部長。

民權律師出身的蘇維思二○二一年七月出任勞工部副部長，曾任加州勞工與勞力發展廳廳長，通中文與西班牙文。