美俄亥俄州火車出軌事件 陸網指控「集體噤聲」遭證據打臉

美國俄亥俄州火車出軌事件的有毒廢物轉運在短暫停頓之後，本周已恢復。據BBC報導，周二（2月28日），當地環保部門官員表示，固體和液體廢物正被運往專門的設施。

上周末，美國環境保護署（EPA）曾宣布暫時停止從事故地點運輸受污染的廢物，以「確保所有廢物都以安全和合法的方式處理」。一些廢物已經被運往德克薩斯州和密歇根州的處理設施。據福克斯新聞周三報導，德克薩斯州哈里斯縣的一處化學廢水處理廠附近居民對大量有毒污水運至本地表達了不滿。

2月3日，一列載有包括有毒可燃氣體氯乙烯在內的危險化學物的火車在俄亥俄州匹茲堡市西北約80公里處的東巴勒斯坦脫軌，引發了大火。由於擔心會發生爆炸，當局將附近的居民撤離後，進行了有控制的焚燒。該事故未造成傷亡，但燃燒產生的巨大蘑菇雲狀濃煙在數英里外都能看到。

中國網路熱議

事故發生後，一些人在社交媒體上稱之為「歷史上最大的環境災難」，甚至稱為「車諾比2.0」，並質疑當局、鐵路公司和主流新聞媒體故意掩蓋這場危機的全貌。

而在事發超過一周後，這一話題突然中國社交媒體微博上成為熱搜。中國官媒也開始密集報導此事。《環球時報》還發表社評，批評美國媒體輿論沒有足夠關注俄亥俄州的環境災難。評論稱，「華盛頓精英都緊盯著萬米高空上幾個『不明飛行物』，並對『安全威脅』高談闊論，但對本國公眾正在遭遇的毒氣威脅熟視無睹」。

中國外交部發言人汪文斌在2月15日的例行記者會上，也質疑美國政府和媒體對這一事件「輕描淡寫」，同時卻「炒作」氣球事件。中國官方和媒體傳達的一個暗示是，似乎美國在利用氣球事件轉移公眾注意力，掩蓋在俄亥俄州發生的列車脫軌事件以及其導致的環境污染災難。

中國一些自媒體也積極跟進，稱美國媒體對俄亥俄列車脫軌「壓著不報」、「集體噤聲」。一時間，中國互聯網上出現強大聲浪認為，與中美氣球爭議相比，俄亥俄州的洩漏事故才是更該關注的大事和醜聞。

「集體噤聲」？

然而事實是，美國媒體從事發至今都在追蹤俄亥俄脫軌事件的最新發展。《紐約時報》、《華盛頓郵報》、CNN等全國性以及地方媒體的報導都有跡可尋。有中文自媒體指出，中國官媒在批評美媒忽視脫軌事件時，引用的報導和信息也都來自美國各大媒體和政府。

例如《紐約時報》在報導官方對事故和處置辦法的說明的同時，也報導了當地居民紛紛抱怨頭痛和身體不適，稱在鎮上聞到化學品氣味，以及分享動物死亡圖片等情況。此外，有關一名記者在一場新聞發布會上與主辦方發生爭執後「被捕」及其引起的爭議，美國媒體也有報導。目前報導主要聚焦有關善後工作的進行，以及居民對當局提出的訴求。

據報導，上周末美國環境保護局表表示，東巴勒斯坦鎮的空氣質量已恢復到安全水平，居民已可返回。此外對公共供水系統進行的水質測試也「沒有發現風險跡象」。該機構稱，化學品的氣味沒有消散，是因為即使污染物濃度遠低於危險水平，在空氣中也是能聞到的。

但當地居民們的擔心並未消除。據哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，在上周的一次市民對話會上，該鎮居民以及環保活動家艾琳·布羅科維奇（Erin Brockovich）呼籲政府提供更多答案，說明為什麼人們在脫軌事件後繼續報告感到不適，包括咳嗽和呼吸道問題。還有居民向官員施壓，要求他們保證空氣和用水安全。

（綜合報導）

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