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通用汽車砍掉500名受薪員工

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
通用汽車周二傳出裁減大約500名受薪員工，縮編以保留現金並提振獲利。路透
通用汽車周二傳出裁減大約500名受薪員工，縮編以保留現金並提振獲利。路透

財經網站CNBC報導，通用汽車（General Motors）跟進競爭對手在內的其他大型公司，裁減數百個受薪職位，縮編以保留現金並提振獲利。

根據要求匿名的知情人士，此一裁減計畫周二在內部公布，大約有500個職位受到影響，分布遍及公司各個功能。

通用汽車人事長侯夫曼（Arden Hoffman）確認公司在未來兩內節省20億美元的目標，「將通過減少公司開支、間接成本、產品複雜性來達成此一目標」。該公司在電郵聲明裡重申這是基於業績評估的結果，有助「管理人員流失曲線，做為整體結構性減支努力的一部分」。

但根據CNBC，由Detroit News率先報導的此次裁員時機古怪，大約一個月前，通用汽車執行長巴拉（Mary Barra）和財務長約克森（Paul Jacobson）還告訴投資人 ，該公司沒在計劃裁員。

截至去年底，通用汽車在全球雇有大約86,000名時薪人員，以及81,000名受薪人員，裁員500人占通用汽車受薪員工總數不到1%。

業績 時薪

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