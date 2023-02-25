拜登美中政策 僅四成民眾贊同

美聯社與ＮＯＲＣ公共事務研究中心二十三日公布的民調（ＡＰ–ＮＯＲＣ）顯示，僅四成美國成人贊同拜登總統處理美中關係的方式，約六成受訪者極為擔憂中國在全球的影響力會影響到美國。

兩周前發現並擊落中國高空偵察氣球後，美中緊張關係加劇，拜登政府保留中國的進口關稅，另外限制出口先進的電腦晶片到中國，惹惱中國政府。

部分人擔憂中國是否就俄烏戰爭為俄羅斯提供某種形式的軍事支持，隨著俄烏戰爭進入一周年，民調顯示，關於俄國對美國構成的威脅，嚴重擔憂的程度已經下降，現在對中國的擔憂已經超越俄國；去年對兩國的擔憂程度相當。

上周拜登表示：「我們尋求的是與中國的競爭，而非衝突」。

對拜登外交政策的支持大致上與對其總統任期的支持度一致；新民調顯示，百分之四十五美國成人贊同拜登的整體表現，百分之五十四不認可，這一數據與近幾個月對拜登的看法相似，一月底的民調顯示百分之四十一支持拜登，十二月為百分之四十三。

有關中國在全球的影響力對美國構成的威脅，關切程度與去年相似，但近幾年穩步上升，從二○二○年一月的百分之四十八上升至拜登剛上任時的百分之五十四。

科羅拉多州執法部門退休人員鄧雷普表示，有鑑於美國對中國製造業的仰賴，拜登必須謹慎處理對中關係。

目前嚴重關切俄國的受訪者占百分之五十三，低於二○二二年三月的百分之六十四。

美國已支援烏克蘭大量軍事裝備，儘管拜登政府認為維護北約（ＮＡＴＯ）與打擊俄國是必要的行動，但民調表明大多數美國成人認為不應該以犧牲美國的經濟作為代價。

自從去年俄國入侵烏克蘭以來，石油、天然氣與食物價格上漲，美國的通膨率在去年六月創下四十年新高。

一月底ＡＰ–ＮＯＲＣ的一項民調顯示，百分之五十九美國成人認為儘管制裁效果會降低，限制美國經濟的損害比制裁俄羅斯更重要，與俄烏戰爭剛爆發最初幾個月的意見平衡相反。

新民調中，百分之三十二受訪者認為經濟狀況良好，高於一月的百分之二十四，但仍有百分之六十八表示經濟狀況不佳，對於拜登政府處理經濟問題仍持負面看法，僅百分之三十六在經濟方面支持拜登。