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遭共和黨人質疑忠誠 華裔美國女眾議員反轟「種族歧視」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國民主黨籍的加州聯邦眾議員趙美心，攝於1月29日。路透
美國民主黨籍的加州聯邦眾議員趙美心，攝於1月29日。路透

美國NBC新聞報導，美國民主黨籍的華裔加州聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）23日發出聲明，砲轟共和黨籍德州聯邦眾議員古登（Lance Gooden）日前在福斯新聞節目質疑她對美國的忠誠。

根據報導，拜登政府2022年任命加州華美銀行（East West Bank）董事長、總裁兼執行長吳建民（Dominic Ng）擔任APEC企業諮詢委員會（APEC Business Advisory Council）的主席，但保守派傳媒「每日傳訊」（The Daily Caller）9日刊登了一篇文章，指控他跟中共的一個掩護團體（front group）有關連。

已經三度當選聯邦眾議員的古登目前是眾院司法委員會的成員之一，跟另外5名共和黨眾議員15日聯名要求聯邦調查局（FBI）調查吳建民，擔任「國會亞太裔黨團」（Congressional Asian Pacific American Caucus）主席的趙美心則領銜發表聲明、為吳建民辯護。

古登22日晚間上福斯新聞受訪時質疑起趙美心的忠誠，並認為她不應該擁有安全許可或參加機密簡報會，「我認為，趙美心需要受到挑戰（be called out），我質疑她的忠誠或能力。如果她沒意識到發生了什麼事，那她就跟核心選民之一完全脫節了」。他還說，「我真的很失望與震驚，像趙美心這種人會獲得安全許可，並在這件事情弄清楚以前有資格參加機密情資簡報」。

身為第一位當選國會議員的華裔美國女性，趙美心在回應古登言論的聲明指出，「古登眾議員在福斯新聞質疑我對美利堅合眾國忠誠的言論極其荒謬，此事是基於一個極端右翼網站散播的假訊息。再者，這是種族歧視。如果我不是華裔美國人出身，我很懷疑他會散播這種謠言」。

議員 美國

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