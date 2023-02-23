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行兇隔天重返現場…美19歲槍手再向4人開槍 記者報導途中遇害身亡

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國佛州潘恩丘22日發生一名涉嫌殺人的男子數小時後重返犯罪現場，槍擊了另外4人，造成一名9歲女孩與一位電視台新聞記者身亡。照片翻攝：Twitter / Curtis McCloud
美國佛州潘恩丘22日發生一名涉嫌殺人的男子數小時後重返犯罪現場，槍擊了另外4人，造成一名9歲女孩與一位電視台新聞記者身亡。照片翻攝：Twitter / Curtis McCloud

BBC與美國NBC新聞報導，佛州奧倫治郡（Orange County, FL）的郡警局長米納（John Mina）22日表示，當地一名涉嫌殺人的男子數小時後重返犯罪現場，槍擊了另外4人，造成一名9歲女孩與一位電視台新聞記者身亡。

根據米納局長的說法，這起兇手回頭二度行兇的案件發生在當天下午4時過後不久，地點是奧蘭多以西的潘恩丘（Pine Hills）。「Spectrum News 13」採訪小組正在報導一名20多歲女子上午在車內遭槍殺的案件，19歲涉案兇嫌摩西（Keith Melvin Moses）此時回到了現場，朝著「正在車內或附近」的2位記者開槍，其中一人後來死亡。

摩西隨後前往附近一戶人家，走了進去與槍擊一名女性跟她的9歲女兒。米納局長指出，這名女孩身亡，摩西則遭到逮捕，正被控犯下第一樁殺人案，稍後將被控犯下另外4起槍擊。

據報導，摩西不配合警方調查，當下並沒有說太多，遭槍擊記者使用的車輛看上去不像是電視台公務車，目前並不清楚他是否知道開槍對象是新聞媒體，而他跟隨後槍擊的母女之間也沒有明顯的聯繫。

米納局長表示，稍早遇害的女子是摩西的熟人，但就警方所知，他「跟記者沒有任何關係，也跟那位母親及9歲孩子沒有關係，我們不知道他為什麼進了那戶人家」，並指摩西要對全部5起槍擊案負責，調查人員認為他攜帶的一把手槍就是作案用武器。據悉，9歲女孩的母親與另一位遭槍擊記者仍處於危急狀態。

槍擊 殺人 奧蘭多 美國

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