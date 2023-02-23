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華府智庫：國會夏季須敲定債限協議 否則可能倒債

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國跨黨派政策中心的模型顯示，國會必須在夏季或秋初之前提高美國聯邦舉債上限。路透
美國跨黨派政策中心的模型顯示，國會必須在夏季或秋初之前提高美國聯邦舉債上限。路透

美國跨黨派政策中心（BPC）的模型顯示，國會必須在夏季或秋初之前提高美國聯邦舉債上限，才能避免聯邦政府債務違約的風險。

BPC表示，如果稅收遠低於預期，可能會在6月15日前後觸發違約，早於原先預估的6月21日起區間。BPC主管史奈德曼說明這個預測區間時表示，「輸入這個模型的經濟不確定性很高」，「收入波動劇烈，特別是考慮到經濟形勢」。這個日期為估算美國財政部為免突破舉債上限而耗盡非常措施的可能時刻。

美國財長葉倫上月向國會表示，可能會在6月的某個時刻觸及31.4兆美元的舉債上限。若國會未採取行動，財政部可能不再能履行所有的支付義務，包括對債券持有人、聯邦員工、承包商、以及上百萬名社會安全與權益福利受惠者的支付。

相較下，國會預算辦公室（CBO）上周發布的潛在違約日預估區間為7~9月，並且計劃在4月納稅數據發布後，於5月更新分析結果，希望促請美國總統拜登和聯邦眾議院議長麥卡錫加快談判。高盛經濟學家20日則指出，「8月初至8月中」為其基本預測。

國會共和黨團已要求拜登同意大砍支出，換取提高舉債上限，因為若美國要提高或凍結舉債上限，就需要共和黨的支持，才能在共和黨掌控的眾院通過，並且避免共和黨議員在民主黨掌控的參院以冗長辯論（filibuster）手段干擾議事。

拜登已警告，他不會對債限討價還價，但他本月稍早和麥卡錫會晤後，表示樂見同時磋商他預定3月9日公布的2024年度預算案。眾院共和黨團計劃4月15日發布自家版本的預算案，詳列抹除未來十年內預算赤字所需的減支措施。

市場迄今都沒出現太多擔憂跡象，但高盛分析師發現，一些較仰賴美國政府合約的企業股票表現似乎較差。高盛統整至少20％收入與政府支出相關的一籃子企業，今年來股價表現都落後大盤標普500指數約2％，「這可能反映縮減支出的可能性，為債限妥協的一環」。

美國 共和黨 拜登

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