才承諾不再大幅裁員 華郵指Meta準備再砍數千人
華盛頓郵報報導，Meta正在為新一輪裁員做準備，涵蓋全球各個部門，將影響數千名員工。
Meta去年11月才進行一波大裁員，全球員工總數減少13%。華盛頓郵報引述未具名知情人士報導，目前Meta考慮再次縮減人事，包括砍掉一些計畫和職位。
彭博早先也報導，Meta正在實施一個內部稱為「扁平化」的過程，為了提高效率，要求許多管理人員和主管轉到非主管職或離開公司。
祖克柏去年宣布裁減1.1萬人時，曾表示他預料不會進一步裁員。據華盛頓郵報報導，祖克柏當時向員工表示，他一口氣大舉裁員是為「降低可見的未來還得廣泛裁員的機率」。
Meta執行長祖克柏本月發布財報時又解釋，他仍然感覺公司運作太慢且結構臃腫。他將2023年稱為「效率年」，並承諾削減中層管理人員和裁撤表現不佳的專案。
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