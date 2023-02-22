諮詢業巨擘麥肯錫將裁員約2,000人 歷來最大規模之一

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
諮詢業巨擘麥肯錫傳出將裁員約2,000人。路透
諮詢業巨擘麥肯錫傳出將裁員約2,000人。路透

諮詢業巨擘麥肯錫（McKinsey）計畫裁員約2,000人，是該公司有史以來最大規模裁員之一。

知情人士透露，這家以給客戶制定裁員計畫出名的公司正對自己員工開刀，預計此次裁員將集中於與客戶沒有直接聯繫的支援職務。

因為討論非公開訊息而要求匿名的知情人士透露，管理層希望此舉將有助於維護合夥人薪酬池。麥肯錫在過去十年間員工人數快速成長，目前正在尋求重組其支持團隊的組織架構。

其中一位知情人士表示，這份裁員計畫預計將在未來幾周敲定，最終裁員人數可能有變化。麥肯錫目前員工總數為4.5萬，而五年前僅為2.8萬，2012年為1.7萬。

麥肯錫代表DJ Carella在電郵聲明中表示，該公司「十多年來首次重新設計非客戶服務團隊的運作方式，以便他們可以有效支持公司業務，而且規模與公司相匹配，」他補充說，該麥肯錫仍在招聘直接與客戶打交道的專業人才。

另一位知情人士表示，麥肯錫2021年收入達到創紀錄的150億美元，2022年再創新高。

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