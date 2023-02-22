美眾院外委會主席麥考爾：華府對援烏戰機和長程飛彈的風向改變中

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
南韓國防部發布的陸軍戰術飛彈系統試射照片。法新社
南韓國防部發布的陸軍戰術飛彈系統試射照片。法新社

美國共和黨聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）21日訪問烏克蘭首都基輔市時表明，華府內部的風向，正朝向將長程飛彈和戰鬥機，送交渴求這些武器的烏克蘭政府上轉變。

美國重量級國會議員麥考爾說，華府對此事的「動能」正在改變。他還說，儘管拜登政府與白宮國安會針對送交基輔武器的種類及送交的速度，例如烏方想要的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS）和F-16戰機，仍看法不一。但他指稱，依他目前所見，促使基輔取得這些火砲與戰機的動力愈來愈大，而且無論如何，美方都能夠立刻開始訓練這些戰機的駕駛員，好做準備。

據路透22日報導，自去年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，華府已提供高達240億美元（約7366億台幣）的安全協助，但至今不願送交戰機及長程飛彈。

麥考爾所率的1支美國國會議員訪問團，21日在基輔會晤烏克蘭總統澤倫斯基。麥考爾說，澤倫斯基當時拿給他1份包括ATACMS和F-16在內的清單。

基輔 烏克蘭 戰機

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