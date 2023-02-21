紐奧良狂歡嘉年華驚傳槍響 警方：1名少年死亡、4人受傷

美國紐奧良狂歡嘉年華從今年1月6日開始，原本將於本月21日圓滿落幕，沒想到卻在當地時間19日晚間傳出槍擊案，並造成一名少年死亡、另有一名4歲女孩受傷。

美聯社報導，這起槍擊案式發正值嘉年華的尾聲，由於最大規模的遊行都在最後幾天舉行、沿途吸引數千名觀眾，並進入酒吧和餐館區外的狹窄街道，正當遊行樂隊、舞蹈團和32輛精心製作的花車穿越時，突然出現的槍聲讓驚慌失措的群眾四處躲藏並尋找掩護。

紐奧良警察局長伍德福克（Michelle Woodfork）表示一名21歲男子很快被捕，並在現場找到2把槍，最初以非法攜帶武器的罪名指控該男子，他未來還將面臨2級謀殺罪的指控，伍德福克還補充說調查人員正在尋求更多資訊，包括任何犯案動機以及是否有他人開槍。

此外，伍德福克透露死者年齡在15到18歲之間，但並未立即確認身份，其他4名受害者包括一名4歲女孩和3名年齡在18至24歲之間的成年人，他們在接受治療後出院。