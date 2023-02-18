FT：美台將舉行高層國安對話
英國金融時報18日報導，白宮首席副國家安全顧問費納（Jon Finer）、美國副國務卿薛曼（Wendy Sherman）下周將在美國在台協會（AIT）華盛頓總部與台灣來訪的外交部長吳釗燮、國安會秘書長顧立雄舉行閉門對話。
此外，金融時報報導，即將去職的白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger），將接任AIT主席。
金融時報引述5位知名人士說法報導，這次的高層國安對話（又稱特殊管道會談）由顧立雄與吳釗燮率團，於周末抵達華府，下周與美方在AIT總部會談。
AIT總部位於維吉尼亞州阿靈頓郡（Arlington），與華府僅一橋之隔。
美台國安官員前年9月在馬里蘭州首府安納波利斯（Annapolis），舉行高層國安對話（又稱「特殊管道」會談），當時也是顧立雄主談，但白宮與國安會均不回應此事。
金融時報報導，該特殊管道過去會在華府以外、遠離聯邦機構以外的地方舉行，避免讓中國大陸可以藉批評美國和台灣；歷屆美國政府也並未討論要建立這類長期的外交管道，但現在隨著中國大陸在台灣問題上的強硬態度，變得越發重要。
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