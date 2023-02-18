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美密西西比小鎮驚傳大規模槍擊案！6死1傷嫌犯已遭捕

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國密西西比州北部的阿卡布特拉小鎮（Arkabutla）在當地時間17日上午11時左右驚傳大規模槍擊案，造成至少6人死亡1人受傷。美聯社
美國密西西比州北部的阿卡布特拉小鎮（Arkabutla）在當地時間17日上午11時左右驚傳大規模槍擊案，造成至少6人死亡1人受傷。美聯社

美國密西西比州北部的阿卡布特拉小鎮（Arkabutla）在當地時間17日上午11時左右驚傳大規模槍擊案，造成至少6人死亡1人受傷，已拘捕一名52歲男性犯嫌，僅確認他是當地居民，犯案動機尚不清楚。

CNN報導，警方在17日上午11時左右接到第一通911報案，此前犯嫌將車停在阿卡布特拉小鎮的一家商店的停車場，並向旁邊的汽車開槍，車上駕駛遭到射殺。

接著犯嫌進入商店後離開，開車前往前妻的家，並開槍殺害前妻和毆打她的未婚夫。此外，在嫌犯家後面的一條小路上，有兩名男子遭槍殺，在嫌犯家附近的一間房內，也有一對男女遭殺害，另有一人受傷。

據了解，兇嫌身穿迷彩服，行兇後打算逃離現場時，員警及時趕到將他逮捕，並在他的車上找到數把手槍和獵槍，應是獨自犯案，嫌犯、受害者的身份和犯案動機尚未確定，有待進一步釐清。

美國 槍擊

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