快訊

史上第一次！他登山拍羊意外捕捉「骨頭粉碎者」罕見現身

駁斥接受不當性招待 她再秀LINE對話爆陳宗彥點名「小芸有空嗎？」

國民黨若提名郭台銘選總統 他開第一槍：退黨支持賴清德

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／獨自在健身房鍛鍊遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國佛州女子納莎莉1月底在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但她不斷反擊，事後更告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。圖／翻攝自IG @fitgemsnation
美國佛州女子納莎莉1月底在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但她不斷反擊，事後更告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。圖／翻攝自IG @fitgemsnation

美國佛州一名女子在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但從監視器畫面可見到，這位自稱是健美運動員的女子不斷反擊。她在事後告訴警方，「我會告訴每個女人，永遠堅持戰鬥、絕不放棄」。

「邁阿密前鋒報」（The Miami Herald）16日報導，當事人叫納莎莉（Nashali Alma），事件則發生在1月22日，地點是坦帕（Tampa）地區的一棟公寓大樓，佛州希爾斯波羅郡（Hillsborough County, FL）警局則在她通報襲擊將近一個月後發布了當時影像。

今年24歲的納莎莉表示，她當天正獨自鍛鍊，見到一位認識的健身房顧客，於是開門讓他進來，但這名男子之後據報接近納莎莉與試圖觸摸她。納莎莉告訴警員，她推了男子，對他大喊著退後，男子開始繞著一具器材追著她跑，兩人最終到了健身房的另外一邊。

根據報導與警方發布影像，男子試圖把納莎莉按到地上。不過，即使男子先把她抱住，接著把人舉到空中後壓倒在地，納莎莉仍不斷反抗與毆打對方。她向媒體表示，「當事情發生時，我其實並不害怕。我是健美運動員，實際上挺強壯的，所以在我看來，他跟我算是平等的」。

警方在新聞稿表示，這名25歲男子最終鬆手，讓納莎莉跑到了安全地點，並在24小時內被捕，面臨「性毆擊（sexual battery）、非法拘禁與綁架」等指控。

納莎莉據報想要分享她的故事，以鼓勵其他人發聲。郡警局長柯羅尼斯特（Chad Chronister）則在新聞稿表示，「我對嫌犯的行徑、他怎麼傷害這位年輕女子感到厭惡，這位女性的力量、勇氣與決心都振奮人心」。

健身 運動 監視器

延伸閱讀

不劫財色只劫外套！華府警告：「羽絨服界愛馬仕」恐成歹徒目標

抓到了！持尖刀抵長髮妹腰間逼超商領款 他搶千元落網

德國女遠嫁台灣！努力學中文和公婆溝通 卻因這1事忍痛離婚了

劉品言遭愛情詐騙！ 大談網戀追愛到巴黎

相關新聞

美俄亥俄州載有毒物質火車出軌 居民受訪稱宛若「車諾比」

美國俄亥俄州3日發生一列載著有毒化學品的火車出軌的事故，直接受波及的東巴勒斯坦鎮（East Palestine, OH）...

馬斯克政治立場？本人澄清：不是共和黨也非民主黨

億萬富豪馬斯克17日說自己既不是共和黨、也不是民主黨人。他在回覆美國名嘴Bill Maher的推文裡順道澄清，自己是「獨...

選前中風頭暈罹憂鬱症 賓州民主黨參議員費特曼又住院

去年競選時曾中風康復的賓州新科聯邦參議員費特曼(John Fetterman)又罹患憂鬱症，他的辦公室16日表示，費特曼...

影／獨自在健身房鍛鍊遇襲 24歲女子頑強反抗讓歹徒無法得逞

美國佛州一名女子在健身房鍛鍊時，突遭一名男子襲擊、抱住跟按倒在地，但從監視器畫面可見到，這位自稱是健美運動員的女子不斷反...

飛臨阿拉斯加識別區 美軍連2天驅離6架俄戰機

自從2月4日一顆中國偵察氣球「飄」進美國內陸上空之後，北美洲天空的空防安全變得格外敏感。美國空軍官員16日表示，本周稍早...

化學列車翻覆事件在美發酵 美版車諾比流言四起

美國一列載有化學物質的火車2週前出軌翻覆導致有毒物質外洩，事件在美國社會發酵。當地居民與保守派形容是美國版車諾比核災，認...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦