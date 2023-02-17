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美俄亥俄州載有毒物質火車出軌 居民受訪稱宛若「車諾比」

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美俄亥俄州載有毒物質火車出軌 居民受訪稱宛若「車諾比」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國俄亥俄州3日發生一列載著有毒化學品的火車出軌的事故，直接受波及的當地小鎮有居民把此次事件比作了當地的「車諾比事件」。圖為6日部分車廂進行受控引爆後冒出的黑色濃煙。圖／美聯社
美國俄亥俄州3日發生一列載著有毒化學品的火車出軌的事故，直接受波及的當地小鎮有居民把此次事件比作了當地的「車諾比事件」。圖為6日部分車廂進行受控引爆後冒出的黑色濃煙。圖／美聯社

美國俄亥俄州3日發生一列載著有毒化學品的火車出軌的事故，直接受波及的東巴勒斯坦鎮（East Palestine, OH）居民到現在都無法確定安全與否。有位居民接受BBC採訪時，把此次事件比作了他們的「車諾比事件」。

對鎮民約翰與麗莎．漢姆納（John and Lisa Hamner）來說，隨著一列載著有毒物質的火車在距離兩人經營有成的垃圾車公司僅數公尺的地方出軌，他們所知道的生活就在3日晚間8時55分迎來了刺耳與燒亮的停頓（a screeching, flaming halt）。

在這一個關係緊密的城鎮及周邊區域，約翰與麗莎用了18年的時間，把公司客戶從5戶發展到7000多戶。但約翰在自家公司停車場強忍著淚水說，這起事件「徹底毀了我們的生活」。火車出軌產生的化學品與硫磺惡臭在此處依然強烈，約翰告訴記者，「我正處在我想離開這裡的地步，我們要搬家了，不能再這樣了」。

約翰的眼睛又紅又腫，並將此歸因於化學品洩漏帶來了揮之不去的身體影響。他跟麗莎告訴BBC，兩人有了看不見與心理上的主要創傷。約翰說自己嚴重失眠，已經就診過2次，正在服用焦慮症藥物，「這比只是失去我的生計還要糟糕10倍，我們建立了這個事業」。

麗莎則說，她度過了好幾個不眠之夜，操心他們的生意、公司的10名員工與生活了20年的小鎮，已經有幾十位長期客戶取消了回收服務，還說他們計畫離開，「我擔心住這裡的人，我不知道有誰可以睡得著，因為這個事件涉及到很多方面，這是你的事業、你的健康跟你朋友的健康」。

約翰站在可見到數個火車車廂燒焦殘骸的土堆上，把此次事件比作了「東巴勒斯坦的車諾比」。報導稱，他並不孤單，BBC記者在東巴勒斯坦的2天行程期間，數位居民就說他們認為此次出軌事件是鎮史上一個重大時刻（seminal moment）。至少在可預見的將來，他們的生活將由2月3日災難之前與之後發生的事情來進行衡量。

火車出軌 BBC 車諾比

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