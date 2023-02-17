馬斯克政治立場？本人澄清：不是共和黨也非民主黨

億萬富豪馬斯克17日說自己既不是共和黨、也不是民主黨人。他在回覆美國名嘴Bill Maher的推文裡順道澄清，自己是「獨立／溫和派」，只投票支持過共和黨一次。

馬斯克表達想買社群媒體推特的興趣後，他的政治立場屢受討論。

這並不是馬斯克首次在推特上表明政治傾向。他去年說，他「將投票給共和黨人」的決定，會導致左翼人士出言攻擊。但本周，他又表示，上次大選投票支持了拜登。

數天之後，馬斯克獲得他過去求而不得的來自白宮的關注，因為由他擔任執行長的特斯拉決定開放其充電網絡給其他品牌電動車，拜登在推文中說，「這是件大事，會造就大改變」。

馬斯克對拜登2021年11月把通用汽車描述為美國領先的電動車製造商感到不滿。事實上，特斯拉賣出的電動車比通用多得多。他抱怨，拜登政府竭盡全力忽視特斯拉。