不劫財色只劫外套！華府警告：「羽絨服界愛馬仕」恐成歹徒目標

image source：FB/Canada Goose

文／林子洵

加拿大服飾品牌加拿大鵝（Canada Goose）的服飾好看又具有保暖功能，但美國近日卻接連發生兩起搶案，共同點是受害者身上都穿著「Canada Goose外套」，對此華府官員也特別提醒前來遊玩的旅客或居民，外出時若穿著該品牌外套，務必注意自身安全。



兩起案件均要求交出加拿大鵝外套

根據美國媒體報導，其中一起案件發生在喬治華盛頓大學霧谷校區校園附近，一對來自紐約的夫妻朱利安（Julian Kaufman）和希拉（Sheila Kaufman）在2月初時，帶著他們的孩子至杜邦圓環（Dupont Circle）散步，突然一名歹徒跑出來，並持槍威脅他們，要他們交出身上的加拿大鵝外套，兩人為了安全起見，把外套交給了歹徒。

image source：FB/Canada Goose

另一起案件則是一名學生被三名歹徒包圍，並對他拳打腳踢，並要求他交出身上的加拿大鵝外套，最後警方即時抵達，將歹徒逮捕，對此，警方也特別強調，「財產不值得用生命去換取，若遇到了請放棄物品」。

警方警告：「保命優先，外套不值得你賠上性命」

而這兩起案件的共同點都是歹徒不劫財也不劫色，反而是要民眾交出加拿大鵝外套。由於華盛度三月正逢櫻花季，會有大批遊客前往，大都會警局（Metropolitan Police Department／MPD）警官洛夫特斯（Patrick Loftus） 也特別呼籲民眾，若遭到行搶千萬要「保命優先，外套不值得你賠上性命，試著記住歹徒的長相，並向警方求助」，當地政府也特別提醒居民和遊客，若穿著該品牌外套，要多加留意。

加拿大鵝外套有「羽絨服界愛馬仕」之稱

加拿大鵝以頂級的羽絨服著名，甚至不少人稱之為「羽絨服界愛馬仕」，加拿大鵝擁有最機能的禦寒能力，最高級的等級甚至能抵擋零下71度的低溫，時尚的外型，也深受許多名人喜愛，更是不少好萊塢明星們前往寒冷外景拍攝時的首選，但加拿大鵝平均一件外套價格就要價3萬起跳，這樣的單價，也讓穿著加拿大鵝的遊客淪為歹徒的首要目標。

image source：FB/Canada Goose

至2016年以來，這個品牌也一直是芝加哥小偷的最愛，更曾經在芝加哥發生過一起Canada Goose門市的搶案，歹徒搶走了一堆商品。

「搶劫」、「華府」、「目標」成熱門關鍵字

過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察，「Canada Goose（加拿大鵝）」的網路熱門關鍵字，搶劫、華府、目標、昂貴、歹徒、受害者、交出等，特別是「搶劫」和「華府」被多人提及，顯示出近日的兩起案件及華府的警告已經引起網友們討論。

image source:《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年01月16日至2023年02月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『加拿大鵝 Canada Goose』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註）作為本分析依據。 *註 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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