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美副國務卿呼籲 各國都應勸阻中共對台開戰

德國之聲／ 德國之聲

美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）週三（2月15日）出席華府智庫布魯金斯學會（Brookings Institution）的「全球中國」（Global China）論壇，提到中國可能侵略台灣一事，她表示，世界各國都應該警告中國不該這麼做。

近期部分美國議員有意造訪台灣；謝爾曼則表示，希望中國不會拿此當作發動軍事行動的藉口。

謝爾曼：若中國對台開戰 全球受難

布魯金斯學會研究員何瑞恩（Ryan Hass）向謝爾曼提問，是否認為台海終將一戰，還是認為衝突並非無法避免？

謝爾曼回答，她當然不樂見有一天無法避免衝突。她重申台灣海峽的重要戰略地位：「世界上很多人、包含美國人，都不知道全球有五成的貨運，航程中總會經過台灣海峽。」如果台海捲入戰爭，全世界都無法置身事外。

謝爾曼說：「我呼籲所有國家能告訴中共：這（戰爭）會影響到我，會影響到我的國家、我的人民，這不是好主意。」

此前，前美國印太司令戴維森（Philip Davidson）曾預測中國將於2027年之前攻打台灣；空中機動司令部的米尼漢將軍（Mike Minihan）更估計，到了2025年美中恐怕會因台灣而交戰。近期，國防部印太安全事務助理部長瑞特納（Ely Ratner）則判斷，2030年之前中國不會大舉犯台。

關於美國的「一中政策」，謝爾曼重申美國對台灣的立場並未改變，也就是反對任何一方片面改變台海現狀，並以美國的一中政策為基礎，支持台灣有自衛能力。她表示，此一立場數十年來發揮了效用，因此應繼續保持一貫。

美中的競爭與合作

開場演說內，謝爾曼亦再度強調中國對「以規則為基礎的國際秩序」帶來的挑戰。她指出，中國是美國的競爭對手中，唯一同時具備重塑國際秩序的企圖與手段者；為了在與中國的競爭中不落於下風，美國一方面投資國內、強化供應鏈彈性，一方面與各國結盟，同時卻也不能停止跟中國的往來溝通。

謝爾曼認為，中國想打造自己的國際秩序，甚至強加於他國；美國要做的是促使中國尊重既有的規則，與各國公平競爭。她說，這不意味中美之間不該互相投資，也不代表「脫鉤」。此外，在氣候變遷、公共衛生、打擊毒品等議題方面，中美也仍存在合作的可能性。

（綜合報導）

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