聽新聞
test
0:00 / 0:00
才剛宣布競選總統 海理立刻被爆說過各州有權脫離聯邦
衛報報導，美國南卡羅萊納州前州長、前駐聯合國大使海理（Nikki Haley）14日宣布競選總統後不久，就有人上網發布了她十多年前說各州有權脫離聯邦的影像。
推特帳號「Patriot Takes」表示，這隻影像攝於2010年，海理當時還是南卡州的州眾議員，正首度競選州長。據轉述，支持南方邦聯團體的訪問者詢問「您認為美國的各州有權利脫離聯邦嗎？」，海理答稱「我認為他們有，我的意思是，聯邦憲法這麼說的」，但她接著就說自己不認為南卡州應該脫離，隨後討論起當時仍是熱門議題的歐記健保。
據報導，「Patriot Takes」是匿名營運的社群媒體帳號與籌款政治行動委員會，聲稱「監控與曝光右翼極端主義與其他民主的威脅」，並在回覆推文強調聯邦最高法院在1869年就裁定各州不具分離的權利。
海理的競選團隊沒有立即回應置評請求，喬治亞州立大學（Georgia State University）的法律教授與政治學家克萊斯（Anthony Michael Kreis）則在推特指出，「不，海理，憲法沒有規定脫離權，參見1869年德州訴懷特案（Texas v White (1869)）。另參見，美國內戰」。
No, @NikkiHaley, the Constitution does not provide a right for secession. See, Texas v. White, 74 U.S. (7 Wall.) 700 (1869). See also, The Civil War. https://t.co/pXcbRMZZTE— Anthony Michael Kreis (@AnthonyMKreis) 2023年2月15日
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言