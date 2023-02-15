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老師午休在教室脫光自慰被偷拍轉傳 學生目睹傻眼

聯合新聞網／ 綜合報導
美國喬治亞州傳出一名教師於午休時間在教室裸體自慰。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
美國喬治亞州傳出一名教師於午休時間在教室裸體自慰。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

美國一名教師被拍到裸體在空無一人的教室自慰，影片流出引發學生家長譁然。

據《每日星報》（Daily Star）報導，美國喬治亞州克萊頓郡（Clayton County）的瓊斯博勒高中（Jonesboro High School）傳出有名教師趁午休時間在無人的教室自慰。更尷尬的是，這名教師自慰的整個過程都被人拍了下來，影片和照片在社群媒體上瘋傳，家長才輾轉得知。家長得知此消息後非常生氣，認為學校沒有及時介入。

一名家長伯格斯（Latisha Boggs）受訪時表示，她是本週一（13日）時在女兒的Instagram上看到老師自慰的影片。她有三個孩子都就讀瓊斯博勒高中，對此感到不可置信。伯格斯表示，影片是午休時間有人透過教室的門窗錄下的，據女兒描述，當時還有幾名學生目睹整個過程，女兒當下也在場。

另一名家長羅賓森（Renee Robinson）則表示，影片不會說謊，從影片中很清楚可以看到是哪位老師，不可能讓孩子再回學校面對這個老師。不過令人驚訝的是，事件爆發後，這名老師依然回到學校上課，讓羅賓森痛批學校的做法令人十分震驚。

針對這起事件，校方日前對外發布聲明表示已經深入了解此事，會在弄清楚詳情後做出適當處分。

美國 高中老師

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