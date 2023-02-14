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不到一分鐘就驟降超過470公尺 航空業界刊物揭聯航波音777空中驚魂

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導

衛報與ABC新聞13日報導，航空業刊物《Air Current》獨家披露了一樁明顯接近墜機且之前沒有報導過的飛安事件，稱美國聯合航空2022年12月發生一架班機起飛後不久，隨即驟降至距離太平洋海平面不到250公尺處。

根據報導，這起事件發生在2022年12月18日，聯合航空編號「UA 1722」的波音777-200班機當時正從夏威夷茂宜島起飛，準備前往加州舊金山。飛行軌跡數據分析表明，該班機到達了高度大約2200英尺時開始大角度俯衝（steep dive），以一分鐘約8600英尺的速率下降。

報導指出，該班機降到約775英尺以下後，重新恢復了高度與原訂行程，沒有發生進一步的問題，也沒有報告有人受傷。整個驚悚過程在大雨中展開，歷時不到45秒，飛機再度爬升前下降超過了470公尺（1400英尺），且在《Air Current》審查的航空交通管制無線電呼叫錄音內並未提及。

推特連結：https://twitter.com/theaircurrent/status/1624842102676033536

聯合航空發言人佛里德（Josh Freed）在發給衛報的關於事件聲明表示，該公司跟聯邦航空管理局（FAA）及國際航空公司飛行員協會（Air Line Pilots Association, International）「在一起最終導致機師接受額外培訓的調查密切協調」，強調「安全仍是我們的最高優先事項」。

佛里德還表示，這些機師彼此間擁有合計25000小時的飛行經驗，已經充分配合調查。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）發言人13日表示，仍在尋找這起事件相關的訊息。FAA則說，聯合航空機組員根據一項自願飛安通報計畫報告了這起事件，該機構進行了審查「與採取適當的行動」，但沒有提供進一步的細節。

飛安 美國 機師

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