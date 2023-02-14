彭博：拜登準備提名Fed「鴿后」布蘭納德為首席經濟顧問

知情人士透露，美國總統拜登已決定任命聯準會（Fed）副主席布蘭納德（Lael Brainard）為他的首席經濟顧問，正式消息最快將於14日公布。

彭博資訊報導，這項人事變動的正式宣布時間也可能會延後到本周稍晚。若布蘭納德進入白宮，將在Fed評估暫停升息時間點之際，在Fed內部開出新的懸缺。

若拜登以布蘭納德接替即將去職的狄斯，是他在提名Fed前主席葉倫出任財長後，再度挑選知名的Fed前後任官員作為主導經濟政策的關鍵人物；狄斯在2日宣布計劃離開白宮，預料將在本月稍後卸任。拜登正持續與通膨搏鬥，並且可能尋求連任，他的政府也把重點轉向其他還沒獲國會通過的法案。

目前還不清楚拜登會提名誰接任布蘭納德，也還不清楚他決定人選的時機。白宮14日不願評論這項潛在人事案，Fed發言人也拒絕置評，彭博記者也無法聯繫到布蘭納德對此置評。

布蘭納德從2022年5月擔任Fed副主席至今，提名過程也相對平順，在參院的人事確認表決時，還贏得七名共和黨參議員的支持。她被認為是Fed內部的「鴿后」，在Fed官員都統一表達快速升息壓低通膨決心的同時，她最近暗示可能未必要過度傷害就業，才能達成2%的通膨目標。

外界也認為，布蘭納德在推動進步政策時，會較深思熟慮，有助平緩民主黨內部質疑拜登人士的憂慮，之前曾被認為可能接受其他主要職位，包過財長和Fed主席。。

此外，知情人士也透露，經濟顧問委員會成員伯恩斯坦（Jared Bernstein）有望接任勞絲（Cecilia Rouse），成為經濟委員會主席。