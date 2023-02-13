外星人？不明物體一直來 美將領不排除任何可能
美國上空最近接連出現不明物體遭到擊落，負責監督北美空域的美國空軍將領今天表示，尚未排除外星人或其他解釋，交由情報專家來判定。
路透社報導，記者詢問，3天來遭美軍戰機擊落的3個不明物體是否已排除來自外星，北美航太防衛司令部（NORAD）司令范赫克（Glen VanHerck）回答說，「我會讓情報和反情報單位來搞清楚，我沒有排除任何可能」。
范赫克說：「我們現在將持續評估接近北美的各種不明威脅或潛在威脅，設法辨識。」
另一位不願具名的國防部官員表示，軍方並未看到這些不明物體來自外太空的證據。
范赫克告訴記者，軍方尚無法判定這3個不明物體是以何種方式飄在天空，也不知道它們靠什麼推進、來自哪裡。
「我們稱它們是物體而非氣球，是有原因的。」
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