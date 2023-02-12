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美國開放運動賭博 副作用大於收益

台灣醒報／ 記者李宗祐╱台北報導

美國自從2018年開放運動賭博後，各州雖從中受益，卻也造成更多看不見的副作用！禁令開放後，Draft Kings等運彩交易平台可以合法打廣告宣傳，甚至出現在比賽場上，吸引更多觀眾小試身手，但快速、多樣化的下注方式也讓民眾成癮的機會上升。聯邦政府正逐步加大監管力道，訂定相關法案，試著減少合法化帶來的副作用。

運彩風潮

即使運動蓬勃發展，令人意想不到的是，美國從1992年開始，一直是禁止運動賭博的狀態，直到2018年，最高法院裁定「禁止運動賭博」的法令違憲後，才解除了長達26年的禁令。截至目前為止，一共有33個州可以合法下注運動賭博。

下注的方式也因為禁令開放而多樣化。除了紙本下注外，也有許多如DraftKings、FanDuel、Caesars等交易平台，一鍵下注的方式讓交易方式更輕鬆、玩法也能更多元，卻也同時衍生出更多問題。

以足球比賽為例，在有了交易平台後，想下注的人不必再透過購買實體紙本下注，並且除了勝負之外的標的，如誰先進球、犯規、角球、射正次數都可以下注，原本一場比賽一次勝負變成一場比賽就可以多次下注，提高刺激度的同時，也提高上癮、陷入財務危機的風險。

賭博成癮症

據《CNN》報導，美國2020年有賭博成癮症的人數就高達570萬人。除了開放禁令，以及交易平台的便利性導致更多人投入外，也和社會看待「賭博成癮」這件事的角度有關。

一般而言，比起將菸酒、毒品的成癮視為當中存在特定物質導致的結果，大家更傾向把「賭博成癮」視為不具有自制力的展現。也因此相對菸酒以及賭品，美國相關的法令相對少，聯邦政府對博彩業的監管也更少。

不過美國博彩協會（AGS）也表示，運彩合法化讓運動賭博從地下市場進入受監管的市場，在這個情況之下，聯邦政府更能立法監督相關運彩業者。例如DraftKings等交易平台就曾因廣告「無風險」遭到罰款，顯示未來應會出現更多相關限制，「平等對待」菸酒、以及賭博。

台灣的風潮

去年世界盃足球賽，台灣也掀起一波運彩風潮，世足期間銷售總額超過50億新台幣，相較前一年度同期上漲超過80%，許多平常不曾關注運動賽事的人也會跟隨風潮試試手氣，大學生更在期末考期間熬夜賭球，令人憂心。

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