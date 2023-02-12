快訊

師生走光！北巿私立立人高中槓教育局 建校70年確定停辦

牙齒沒刷乾淨可能引來心臟病？你可能不知影響心臟健康7件事

20多名親友死亡 淡水老街知名土耳其冰淇淋老闆打電話回家哭了

中美科技戰再升級 將限制投資中國科技

台灣醒報／ 記者杜聿鎧╱台北報導
近期拜登政府將禁止對中國敏感領域的直接投資，如量子電腦、半導體等先進科技。（Photo from 網路截圖）
近期拜登政府將禁止對中國敏感領域的直接投資，如量子電腦、半導體等先進科技。（Photo from 網路截圖）

商場如戰場，美國再祭鐵血政策！估計兩個月內，拜登政府預計在兩個月內推出新法，限制投資中國部分科技領域，如量子電腦、半導體先進製程與AI。學者分析認為，為了增加國內就業，也是除了國安問題外，美國出手干預的政治原因。

祭更多科技禁令

紐約時報》報導，拜登政府一直在準備限制美國公司在中國的投資，尤其是在高階科技領域。估計兩個月內會有新法登場。據稱美國財政部已與歐盟等各國政府商討，確保美國類似領域的資金不會流入中國。

專家表示，近期美國仍會禁止對中國敏感領域的直接投資，如量子電腦、半導體先進製程，和具有軍事與監視能力的AI，控管資金流向。

75%晶片在東亞

外交家雜誌》報導，美國通過晶片法案試圖將半導體生產線拉回本土、對抗中國，避免過度依賴東亞所生產高達75%的全球半導體和高階晶片，不少大廠被迫在美中選邊站。

中美經濟關係1990年代開始就面臨緊張局勢，當時美國認為中國操縱匯率，並藉此讓美國國內工業失去競爭力，因此試圖重新平衡兩國經濟關係，但並不是完全大刀闊斧切斷經貿關係，而是希望增加美國對中國的出口總額。

中國成國安問題？

90年代時中美經貿關係建立在各取所需的互惠上，中國希望快速提升經濟、減貧，躋升國際，而美國則希望能獲得廉價的產品和貸款，維持美國經濟火車頭的衝勁。

但全球化並沒未讓所有人均等獲利，民眾相對剝奪感與日遽增，各國產生了民粹主義的政黨與政策，如美國自2017年開始，中美在貿易關稅和貿易順逆差問題喬不攏，執政的川普政府便對中國進口商品廣徵關稅、加大報復措施，並將中國經濟與技術的提升視為國安問題。

【更多精采內容，詳見

美國 半導體

延伸閱讀

美軍擊落加國上空不明物體 拜登杜魯道共同授權

加拿大也出現高空不明物體！杜魯多下令 美國F-22戰機將其擊落

與福斯有矛盾 拜登超級盃賽前專訪幾經波折終敲定

貝丁菲爾德轉進拜登競選團隊 白宮聯絡室主任換將

相關新聞

民主黨拜登VS.保守派媒體福斯 超級盃賽前專訪飛了

白宮表示，美國總統拜登將不會在職業美式足球聯盟NFL年度冠軍賽超級盃（Super Bowl）之前，坐下來接受福斯（Fox...

日經：美眾院中國特別委員會考慮派代表團訪問台灣

日本經濟新聞報導，美國眾院的中國特別委員會正在討論派代表團訪問台灣，以展示對台灣的支持。

中美科技戰再升級 將限制投資中國科技

商場如戰場，美國再祭鐵血政策！估計兩個月內，拜登政府預計在兩個月內推出新法，限制投資中國部分科技領域，如量子電腦、半導體先進製程與AI。學者分析認為，為了增加國內就業，也是除了國安問題外，美國出手干預

槓上迪士尼！美國佛州州長通過新法 迪士尼世界不再享有「這待遇」

美國佛羅里達州議會今天通過法案，同意州長迪尚特（Ron DeSantis）能有效控制一個負責監督迪士尼世界內部及周圍發展...

與福斯有矛盾 拜登超級盃賽前專訪幾經波折終敲定

白宮與福斯新聞集團(Fox Corporation)幾經波折後，10日終於敲定，由福斯集團旗下串流平台「福斯魂」(Fox...

貝丁菲爾德轉進拜登競選團隊 白宮聯絡室主任換將

白宮10日宣布，白宮聯絡室主任貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)即將離任，由歐巴馬2012年競選連任的團隊發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦