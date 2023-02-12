中美科技戰再升級 將限制投資中國科技

商場如戰場，美國再祭鐵血政策！估計兩個月內，拜登政府預計在兩個月內推出新法，限制投資中國部分科技領域，如量子電腦、半導體先進製程與AI。學者分析認為，為了增加國內就業，也是除了國安問題外，美國出手干預的政治原因。

祭更多科技禁令

《紐約時報》報導，拜登政府一直在準備限制美國公司在中國的投資，尤其是在高階科技領域。估計兩個月內會有新法登場。據稱美國財政部已與歐盟等各國政府商討，確保美國類似領域的資金不會流入中國。

專家表示，近期美國仍會禁止對中國敏感領域的直接投資，如量子電腦、半導體先進製程，和具有軍事與監視能力的AI，控管資金流向。

75%晶片在東亞

《外交家雜誌》報導，美國通過晶片法案試圖將半導體生產線拉回本土、對抗中國，避免過度依賴東亞所生產高達75%的全球半導體和高階晶片，不少大廠被迫在美中選邊站。

中美經濟關係1990年代開始就面臨緊張局勢，當時美國認為中國操縱匯率，並藉此讓美國國內工業失去競爭力，因此試圖重新平衡兩國經濟關係，但並不是完全大刀闊斧切斷經貿關係，而是希望增加美國對中國的出口總額。

中國成國安問題？

90年代時中美經貿關係建立在各取所需的互惠上，中國希望快速提升經濟、減貧，躋升國際，而美國則希望能獲得廉價的產品和貸款，維持美國經濟火車頭的衝勁。

但全球化並沒未讓所有人均等獲利，民眾相對剝奪感與日遽增，各國產生了民粹主義的政黨與政策，如美國自2017年開始，中美在貿易關稅和貿易順逆差問題喬不攏，執政的川普政府便對中國進口商品廣徵關稅、加大報復措施，並將中國經濟與技術的提升視為國安問題。

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