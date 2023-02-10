美國女眾議員搭電梯遇襲、潑熱咖啡反擊 歹徒事後被捕

BBC與國會山莊報報導，美國華府大都會警局9日晚間表示，警方已經逮捕了一名26歲男子，並指控他攻擊民主黨籍的明尼蘇達州聯邦眾議員克萊格（Angie Craig）。

警方在新聞稿表示，嫌犯名叫哈姆林（Kendrick Hamlin，又名為Hamlin Khalil Hamlin），被控當天早上在克萊格華府住處的電梯裡毆打她。稍早的警方報告指出，哈姆林據報在該棟公寓大樓的大廳裡「行為古怪」，「就像是受到了不明藥物（unknown substance）的影響」，隨後跟著克萊格進入電梯，並開始做伏地挺身。

哈姆林隨後據稱揍了克萊格的下巴跟抓住她的脖子，克萊格的反擊則是把手上的熱咖啡潑過去以自我防衛。哈姆林之後逃跑，克萊格則撥打911緊急專線，並告知「襲擊者逃離現場」。

據報導，克萊格當天照常執行公務。辦公室主任柯伊（Nick Coe）稍早發布新聞稿指出，「克萊格眾議員保護自己免受攻擊者傷害，受到了擦傷，但在其他方面，身體還好」，又指「沒有證據顯示這起事件帶有政治動機」。

克萊格今年50歲，育有4名子女，2018年當選為聯邦眾議員，現任國會平權連線（Congressional Equality Caucus）共同主席。嫌犯哈姆林據報沒有固定地址，已經被控犯下單純企圖傷害（simple assault）。