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SpaceX完成星艦發動機關鍵測試 將準備軌道發射

中央社／ 華盛頓9日綜合外電報導

私人太空企業「太空探索科技公司」（SpaceX）今天在德州基地成功測試歷來威力最強大火箭的發動機，這款火箭設計目的是將太空人送上月球和更遠的地方。

綜合法新社和路透社報導，這場「靜態點火」（static fire）測試，檢驗了SpaceX「星艦」（Starship）火箭系統第一階段推進器上的33具「猛禽」（Raptor）發動機。

SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）推文寫道：「團隊在（測試）開始前關閉一具發動機，還有一具發動機自行停止，所以總共有31具發動機點火。但發動機數量仍足以抵達軌道！」

他稍後又在推特上說：「總有一天，星艦會帶我們上火星。」

在持續數秒的測試點火過程中，火箭底部噴出巨大橘色火焰，濃煙在空中升騰。

測試期間，高69公尺的「超重型」（Super Heavy）推進器牢牢地固定在地面上，以防火箭升空。

「星艦」包含一個可重複使用的太空艙，可搭載人員和貨物，以及今天測試的第一階段推進器。

SpaceX總裁兼營運長蕭特威爾（Gwynne Shotwell）昨天在華府一場會議上表示，如果測試成功，可能會在下個月內進行首次軌道發射。

蕭特威爾說：「這真的是我們點燃並發射之前所能做的最後一次地面測試。」

美國國家航空暨太空總署（NASA）選中星艦太空船參與「阿提米絲3」（Artemis 3）任務，打算載運太空人前往月球，預計最快2025年進行。

NASA研發的「太空發射系統」（Space LaunchSystem, SLS）和SpaceX的星艦將是未來10年內協助NASA太空人登月的2款主要火箭系統。

蕭特威爾昨天說，星艦在首度載人升空前，需要先搭載衛星展開數百次無人任務。

太空人 火箭 SpaceX

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