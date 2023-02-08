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拜登發表國情咨文 共和黨女眾議員比倒讚、高喊「騙子」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統拜登7日晚間發表國情咨文，談到共和黨有些人想毀掉聯邦醫保跟社會安全，引來了共和黨國會議員噓聲四起，眾議員格林比了倒讚，還大喊「騙子」。法新社
美國總統拜登7日晚間發表國情咨文，談到共和黨有些人想毀掉聯邦醫保跟社會安全，引來了共和黨國會議員噓聲四起，眾議員格林比了倒讚，還大喊「騙子」。法新社

美國總統拜登7日晚間發表國情咨文，談到內政方面的幾個要點時，把矛頭對準了共和黨人，特別是稱該黨有些人想毀掉聯邦醫保（Medicare）跟社會安全（Social Security）引來了最激烈反應。不只噓聲四起，共和黨眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）更直接起身大喊「騙子」。

根據國會山莊報報導跟轉播影片，拜登提及「有些共和黨人不想讓富人支付其合理分額，而是希望聯邦醫保跟社會安全訂出落日條款（sunset）」，坐在後方的眾院議長麥卡錫立刻明顯搖頭說沒有。當拜登繼續講「我不是在講這是主流意見」時，議場內已經噓聲四起，有些共和黨國會議員大喊「沒有！」（No!），攝影機特別拍到位置在議場後方的格林起身大喊「騙子！」（Liar!）。

據報導，格林還對著拜登的方向比了倒讚，並在國情咨文期間上推特發文，批「拜登正向美國人民說謊」，引用另一位評論員的推文時重申「他是個騙子」。

NBC新聞提到，就在拜登發表國情咨文之前，格林先帶著一個白色大汽球在國會山莊四處遊走，並在推特發布了影片，並寫道「只是個無辜的汽球」，藉此取笑拜登對疑似中國大陸間諜汽球的應對方式。據報她原本想把汽球帶進拜登發表國情咨文的眾院議場，但最後似乎沒有真的帶進去。

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拜登 共和黨 議員

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