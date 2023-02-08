年薪、看偵探小說、彈吉他 鮑爾昨天不只談貨幣政策

美國聯準會（Fed）主席鮑爾6日在華府經濟俱樂部舉行「鮑爾與魯賓斯坦」不到40分鐘的對談，讓金融市場如坐針氈，其實這場訪問議題涵蓋廣泛，有市場所關心鮑爾對總經和貨幣政策的見解，也談到外界少有人知Fed決策過程和他拿的待遇是多少，甚至我們可以從中得知，鮑爾閒暇之餘做些什麼？

鮑爾透露，川普在總統任內「不時」會打電話給他，拜登則從來沒有。至於談什麼，鮑爾笑而不答。

鮑爾也說，他倒是會致電柏南克、葉倫、葛林斯班這幾位前任主席。他提到「偶而」仍會找葛林斯班談話，葛林斯班下個月就97歲了。

主持人魯賓斯坦問到，Fed理事待遇怎樣？鮑爾說，他「相信」理事年薪為19萬美元（約新台幣570萬元），他認為這是「合理的」待遇。

鮑爾也談到聯邦公開市場操作委員會（FOMC）決策的過程。他說，FOMC大約會在開會第二天的中午進行表決，大約是發表聲明的兩小時之前。他表示，在開會中，其他18位FOMC成員就經濟各抒己見後，他會最後一個做結語。但當FOMC討論貨幣政策時，他會率先發言。

閒暇之餘，鮑爾說他喜歡讀輕鬆的偵探小說，他也說偶而仍會彈彈吉他，他也愛騎腳踏車。