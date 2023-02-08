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起立接受鼓掌！遭暴力執法致死非裔男雙親受邀出席國情咨文
美國總統拜登在當地時間7日晚間9時（台灣時間8日上午10時）於國會山莊發表任內第二次國情咨文，期間他向今年1月在曼菲斯遭警員毆打致死的尼科爾斯（Tire Nichols）的雙親致意。
CNN報導，尼柯爾斯的母親和繼父是受第一夫人吉兒（Jill Biden）之邀來到現場，拜登在國情咨文中特別向他們致意，兩人也起立並受到全場起立鼓掌。
尼科爾斯上個月在曼菲斯開車時被警員攔下臨檢，卻不幸被5名警員毆打至傷重不治，經調查涉案的5名非裔警員遭革職，外界更再次呼籲進行警察改革、重新點燃關於警務正義的討論。尼科爾斯的父母也一直呼籲通過「喬治佛洛伊德警務司法法案」（George Floyd Justice in Policing Act）以改變現況。
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