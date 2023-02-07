拜登將在國情咨文演說提議加稅 美中關係也受關注

美國總統拜登將在美東時間7日晚間9時（台北時間8日上午10時）發表國情咨文演說，將提議提高企業庫藏股的課徵稅率三倍，並且呼籲提高高所得家庭和企業的稅率。在近來中國大陸氣球事件加劇美中緊張之際，他在宣揚經濟政績的同時，勢必也難以躲開美中和俄烏戰爭陰影。

拜登在去年8月簽署成為法律的通膨削減法，對企業庫藏股金額課徵1%的稅。不過，白宮6日表示，拜登將在國情咨文演提議把課徵稅率提高到4%，並將重提他之前推動未果、對億萬富豪未實現投資收益課稅的構想。拜登政府已一再抨擊石油業者等公司把獲利返回給股東、而非投資當地社區或回饋勞工的做法。

不過，拜登的庫藏股稅率新提案已幾乎確定會被共和黨掌控的眾議院封殺，而且他呼籲提高對高所得家庭和大企業課徵稅率的努力，過去兩年的效益有限。而且，企業行為和主管的說法都顯示，企業會把庫藏股遭課稅是為經商成本，不會改變收購庫藏股的做法。

然而，拜登政府正試圖尋求國會批准提高舉債上限，財政政策未來幾個月將成為關鍵戰場。共和黨預料將要求大砍支出，換取提高舉債上限，拜登則預料將回應認為，企業和超級富豪應該承擔更多財政責任的重擔。美國財長葉倫6日則表示，提高舉債上限是不容協商的，若眾院為提高舉債上限，美國可能面臨「經濟與財政災難」。

拜登預料也將宣揚他的經濟政績，包括大幅補貼基礎建設、先進製造以及乾淨能源等產業，白宮指出，超過200家企業已在50州投資超過7,000億美元於製造、公用事業及能源設施。

然而，在中國大陸疑似目的為偵查的氣球遭美軍擊落後，美中緊張成為本周的重大話題，由於共和黨已抨擊政府反應太慢，拜登勢將難以閃避相關話題。他預料也將重申繼續援助烏克蘭。