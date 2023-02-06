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拜託換人！新民調顯示「美國人不樂見拜登和川普再戰2024」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
根據一項由華盛頓郵報和ABC新聞進行的民調，美國總統拜登和前總統川普在2024年總統大選的前景「不樂觀」，美國民眾普遍對這2位政治人物表現出較低的支持度。法新社
根據一項由華盛頓郵報和ABC新聞進行的民調，美國總統拜登和前總統川普在2024年總統大選的前景「不樂觀」，美國民眾普遍對這2位政治人物表現出較低的支持度。法新社

根據一項由華盛頓郵報和ABC新聞進行的民調，美國總統拜登（Joe Biden）和前總統川普（Donald Trump）在2024年總統大選的前景「不樂觀」，美國民眾普遍對這2位政治人物表現出較低的支持度。

根據報導，在民主黨人和傾向於民主黨的獨立人士中，此項民調發現「58%的人表示更願意在2024年提名拜登以外的人」、幾乎是支持拜登（31%）的2倍。另一方面，在共和黨人和傾向於共和黨的獨立人士中，49%的人表示更希望川普以外的人作為2024年的候選人、44%的人則支持川普。

有62%的美國人表示若拜登在2024年順利連任會感到「不滿意」和「憤怒」，另外有56%的人對川普重返白宮的前景表達同樣看法。此外，僅有36%的人表示會對拜登再次當選感到「熱情」或「滿意」，也有36%的人表示若川普獲勝會感到生氣、30%的人會對拜登勝選感到生氣。

至於在拜登和川普之間的選擇，目前有48%的登記選民表示會支持川普、而45%的選民會支持拜登。此項民調的結果展現「無論是期中選舉、還是正在進行的機密文件調查」，都並未多大程度上改變公眾對拜登和川普的看法。

拜登 川普 美國

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