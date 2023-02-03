沒信心！民調：僅41%美國人認為警察公平對待黑人白人

聯合報／ 編譯陳韋廷／即時報導
最新民調顯示72%非裔美國人認為警察未公平對待黑人。美聯社
最新民調顯示72%非裔美國人認為警察未公平對待黑人。美聯社

根據美國廣播公司與華盛頓郵報3日公布的最新民調，僅41%美國民眾認為警察公平對待黑人和白人，另外只有39%受訪者認為美國警察接受過足夠的訓練，可避免過度使用武力。兩項數據創該民調自十年前首度提出上述問題以來最低紀錄。兩者在2014年時分別為54%跟52%。

自上月7日發生非裔男子尼科爾斯（Tyre Nichols）遭警察圍毆致死後，全美多地出現抗議警察暴力的示威遊行。

民調顯示，不同族裔對警察暴力執法問題看法存在很大差距

雖然略低於一半的美國白人認為警察公平對待黑人和白人，但只有12%非裔美國人和33%的西班牙裔美國人同意這一觀點，反對這項觀點的黑人更高達72%。此外，僅五分之一黑人認為美國警察接受過足夠的訓練，可避免過度使用武力。

民調還發現不同黨派的人存在很大差異，72%共和黨人對警察有信心，但只有40%獨立選民和14%民主黨人持相同看法。

這份民調是在1月27日至2 月1日間進行電話訪問，共訪問全美1003位成年人，抽樣誤差為3.5個百分點。

警察 美國 民調

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